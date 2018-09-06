Назвали ймовірну причину ранньої смерті мільярда людей

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я провели дослідження та передбачили, від чого та через що помруть мільярди людей.

Науковці провели опитування майже 2 мільярдів людей старше 18 років зі 168 країн, пише MedicalXpress.

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За результатами дослідження у всьому світі у 2016 році кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік не досягли рекомендованого рівня фізичної активності. Останній визначається 150 хвилинами вправ помірної інтенсивності або 70 хвилинами високої інтенсивності в тиждень.



Назвали причину ранньої смерті мільярда людей

Згідно з результатами опитування, найчастіше люди займаються спортом у країнах з малим рівнем доходів як в Океанії, Південно-Східній та Східній Азії.

У 55 країнах більше третини людей не приділяли достатньо часу вправам..

Вчені зробили висновок, що 1,4 мільярда людей постраждають від серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу і раку, що, можливо, призведе до їх ранньої смерті. Причина гибелі людей – недостатній рівень фізичної активності.