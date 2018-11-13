23:08
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, сьогодні
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Назвали звички, які продовжать життя на 10 років

      2145 Читать новость на русском
      Звички, які продовжать життя на 10 років
      Звички, які продовжать життя на 10 років / stage.sixtyandme.com

      Вчені з Великої Британії у ході дослідження встановили, які звички можуть продовжити життя на 5-10 років.

      Про це пише Daily Mail.

      Читайте також: Як правильно чхати та кашляти: пояснення Супрун

      Вчені з Гарвардського університету виявили кілька ключових звичок людини, які можуть збільшити тривалість життя на десятиліття. У дослідженні взяли участь 660 людей старше 50 років. Згідно з даними університету, найбільш позитивні учасники мали більше шансів прожити довше за інших.

      Дослідники назвали й інші звички, що продовжать життя на 10 років – збалансоване правильне харчування, здоровий сон і навіть вживання алкоголю в помірних кількостях.

      Звички, які продовжать життя на 10 років
      Звички, які продовжать життя на 10 років

      Експеримент показав, що ті люди, хто має дітей, живуть на 2-3 роки довше, ніж бездітні люди.

      Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію, не звертатися до лікарень через дрібниці та вести активне сексуальне життя.

      Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію
      Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Довголіття
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      сьогодні , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 59
      Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборів
      сьогодні , 22:13 Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборів
      1521
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      сьогодні , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 98
      Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      сьогодні , 21:01 Вихід з Мінська-2 і замороження конфлікту: що зміниться після псевдовиборів на Донбасі?
      Інна Жолобович 752
      Як аграрний барон і аферист Гута зміг повернутись в Україну, уникнувши покарання
      сьогодні , 21:00 Як аграрний барон і аферист Гута зміг повернутись в Україну, уникнувши покарання
      Сергій Лещенко 326
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук