Назвали звички, які продовжать життя на 10 років

Вчені з Великої Британії у ході дослідження встановили, які звички можуть продовжити життя на 5-10 років.

Про це пише Daily Mail.

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Вчені з Гарвардського університету виявили кілька ключових звичок людини, які можуть збільшити тривалість життя на десятиліття. У дослідженні взяли участь 660 людей старше 50 років. Згідно з даними університету, найбільш позитивні учасники мали більше шансів прожити довше за інших.

Дослідники назвали й інші звички, що продовжать життя на 10 років – збалансоване правильне харчування, здоровий сон і навіть вживання алкоголю в помірних кількостях.



Звички, які продовжать життя на 10 років

Експеримент показав, що ті люди, хто має дітей, живуть на 2-3 роки довше, ніж бездітні люди.

Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію, не звертатися до лікарень через дрібниці та вести активне сексуальне життя.



Вчені також порадили більше гуляти, не виходити рано на пенсію

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