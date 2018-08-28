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Назвали звички, які здатні зруйнувати шлюб

558 Читать новость на русском
Які звички здатні зруйнувати шлюб
Які звички здатні зруйнувати шлюб / https://www.huffingtonpost.com

Далеко не завжди у стосунках йде все гладко і деякі проблеми можна вирішити, та існують погані звички, які здатні зруйнувати шлюб.

І якщо ви знатимете заздалегідь, то зрозумієте, як вчинити у деяких випадках, пише 24apteka. Експерти зі взаємовідносин радять уникати цих звичок та якнайшвидше позбутися від них.

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1. Ви не спілкуєтеся між собою

Після одруження пари вважають, що їм більше не потрібно говорити про свої відносини. Ця помилка є основною, що веде до розлучення. Шлюбний психолог Рай Мацей радить більше спілкуватися між собою.

Ви не спілкуєтеся між собою
Ви не спілкуєтеся між собою

2. Ви маєте секрети від партнера

Існують речі, про які не варто говорити. Проте ця звичка може призвести до розриву відносин. Найкраще розповісти все і не мати тягар на душі для того, щоб побудувати міцний шлюб.

3. У вас різні цінності

Потрібно формувати сім’ю після того, як люди добре дізналися не тільки звички людини, а й її моральні та духовні цінності.

У крайньому випадку знайдіть спосіб поважати як партнера цінності, так і свої, щоб знайти компроміс.

У вас різні цінності
У вас різні цінності

4. У вас немає жодних стосунків поза шлюбом

За межами родини мають бути відносини та дружба. Людина повинна побудувати для себе систему підтримки, яка буде виходити не тільки від вашого партнера. Це означає, що у вас повинні бути друзі або міцні відносини з членами вашої родини.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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