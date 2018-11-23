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      Названа дата, коли Державне Бюро Розслідувань розпочне роботу

      794 Читать новость на русском
      ДБР розпочне роботу 27 листопада
      ДБР розпочне роботу 27 листопада / censor.net.ua

      Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно розпочинає свою роботу з 27 листопада 2018 року.

      Про це повідомляє офіційне видання "Урядовий кур'єр".

      Читайте також: Чому впливовий орган Держбюро розслідувань очолив маловідомий прокурор Роман Труба

      Директор ДБР Роман Труба проінформував, що Держбюро розслідувань розпочне роботу як центральний органу виконавчої влади. ДБР буде здійснювати правоохоронну діяльність із метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

      Між іншим, Роман Труба раніше повідомляв, що на 27 листопада заплановано призначення 295 слідчих ДБР, а також складання присяги. Серед них 102 слідчі центрального апарату та 193 слідчі територіальних управлінь ДБР.

      У Держбюро зазначили, що в центральному апараті і територіальних управліннях сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямами: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, вчинених співробітниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.

      Що таке Державне Бюро Розслідувань? Це структура, яка вестиме справи силовиків зі Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, високопосадовців. Від керівників ДБР буде залежати, чи відповідатимуть за порушення закону топ-чиновники.

      Хто такий Роман Труба?Він кілька років працював прокурором Пустомитівського району Львівської області. Зі Львова до Києва його перевів після перемоги Майдану земляк і тодішній виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. Труба очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ під керівництвом Віталія Яреми. Після відставки Яреми його понизили на посаді, і незабаром він покинув Генпрокуратуру. На початку 2017-ого Труба очолював департамент в юридичній компанії "Сектор права". Крім того, Труба вів справи декілько активістів Євромайдану. Пройшов люстрацію. 16 листопада 2017 року — обраний конкурсною комісією директором Державного бюро розслідувань.

      Теги: Новини України Роман Труба Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 Канал
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