Названо найбільш високооплачувану телеакторку: рейтинг Forbes

Журнал Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних телеактрис. Очолила рейтинг 46-річна акторка та модель Софія Вергара.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання Forbes.

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Як відомо, річний дохід Софії Вергари у 2018 році склав 42,5 мільйона доларів. Експерти журналу підрахували всі доходи телеакторки з червня 2017 по 1 червня 2018 року.

Найбільшу частину цієї суми Софія заробила за роботу в телешоу "Американська сімейка". Так, Вергара займає перше місце в рейтингу Forbes серед найдорожчих телевізійних актрис у сьомий раз.



Софія Вергара / Getty

Друге місце зайняла актриса "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко з доходом 24,5 мільйона доларів на рік. А на третьому – Еллен Помпео з серіалу "Анатомія пристрасті" з доходом у 23,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс став найбільш високооплачуваним актором за версією Forbes. За рік виконавець головної ролі Шелдона Купера у культовому серіалі заробив 26,5 мільйонів доларів.