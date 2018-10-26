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      Названо найбільш високооплачувану телеакторку: рейтинг Forbes

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      Софія Вергара
      Софія Вергара / GettyImages

      Журнал Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних телеактрис. Очолила рейтинг 46-річна акторка та модель Софія Вергара.

      Про це повідомляється на офіційному сайті видання Forbes.

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      Як відомо, річний дохід Софії Вергари у 2018 році склав 42,5 мільйона доларів. Експерти журналу підрахували всі доходи телеакторки з червня 2017 по 1 червня 2018 року.

      Найбільшу частину цієї суми Софія заробила за роботу в телешоу "Американська сімейка". Так, Вергара займає перше місце в рейтингу Forbes серед найдорожчих телевізійних актрис у сьомий раз.

      софія вергара
      Софія Вергара / Getty

      Друге місце зайняла актриса "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко з доходом 24,5 мільйона доларів на рік. А на третьому – Еллен Помпео з серіалу "Анатомія пристрасті" з доходом у 23,5 мільйона доларів.

      Нагадаємо, зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс став найбільш високооплачуваним актором за версією Forbes. За рік виконавець головної ролі Шелдона Купера у культовому серіалі заробив 26,5 мільйонів доларів.

      Теги: Кіно LifeStyle Рейтинги Forbes
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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