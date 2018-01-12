Названа область, до якої ще не дістався кір у 2018 році
З початку 2018 року у Харкові та області не зафіксовано жодного випадку захворювання на кір. Проте минулого року у регіоні фіксувалися захворювання на кір.
Про це розповіла завідувач відділенням організації епіддосліджень Харківського обласного лабораторного центру Тетяна Карлова, повідомляє "Укрінформ".
"Якщо в 2017 році в регіоні було виявлено 11 поодиноких випадків цього захворювання, то з початку поточного року – жодного", – сказала вона.
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За словами Карлової, існує небезпека того, що кір можуть завезти на Харківщину, у тому числі із ближньої Дніпропетровської області, де наразі ситуація із захворюваністю на кір є складною.
"На території України зафіксовано вірус, який раніше тут не зустрічався, скоріш за все, його завезли з інших країн. Отже, населення не має до нього імунітету. Саме тому є небезпека виникнення епідемії", – зазначила представниця Харківського обласного лабораторного центру.
За її словами, єдиний засіб профілактики кору – щеплення і вакцина наразі є в наявності.
До слова, у Чернівецькій області кількість хворих на кір людей сягнула 468 осіб.
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