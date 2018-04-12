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Названі країни, де найбільше страчують людей

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Названі країни, де найбільше страчують людей
Названі країни, де найбільше страчують людей / ілюстративне фото

У 2017 році найбільше смертних вироків виконали в Ірані, Саудівській Аравії, Іраку та Пакистані. У цих країнах в минулому році виконали 84% смертних вироків.

Таку інформацію опублікувала правозахисна організація Amnesty International. Пише ВВС.

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В організації зазначають, що більше чверті людей, страчених в світі в минулому році, були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками.

В оприлюдненій щорічній доповіді Amnesty повідомляється, що організація має підтверджені дані про 993 страти у світі в минулому році. 272 з них припадає на злочини, пов'язані з наркотиками.

Втім, Amnesty відзначає, що її підрахунки, можливо, охоплюють лише невелику частину страчених в світі, оскільки в Китаї дані про кількість страчених засекречені, а там проводять, як стверджується в доповіді, "тисячі страт".

Засекречені ці дані також у В'єтнамі та Білорусі. Зазначається, що в Білорусі, за даними Amnesty, в минулому році винесли чотири нових смертних вироки.

Довідково: Білорусь залишається єдиною європейською країною, де практикують страти. Серед країн ОБСЄ, крім Білорусі, є тільки одна країна, де ще страчують людей - це США. У минулому році там стратили 23 людини. Росія та Казахстан смертну кару законодавчо не скасували, але дотримуються мораторію на її застосування. Amnesty International повідомляє, що в минулому році смертну кару повністю скасували ще дві країни: Гвінея та Монголія. Таким чином, смертну кару повністю скасували вже в 106 країнах світу. Також в 36 країнах смертна кара фактично не застосовується.

Теги: Саудівська Аравія Іран Ірак Пакистан Вбивства у Пакистані Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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