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      Названий рейтинг найкращих авіакомпаній світу

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      Рейтинг найкращих авіакомпаній світу очолила Singapore Airlines
      Рейтинг найкращих авіакомпаній світу очолила Singapore Airlines / Getty Images

      Найкращою авіакомпанією світу визнана сінгапурська компанія Singapore Airlines. Вона є однією з найбільших у світі авіакомпаній, а її літаки літають у більш ніж 60 пунктів призначення в 35 країнах на 6 континентах.

      Топ-10 найкращих авіакомпаній світу за даними агрегатора TripAdvisor:​

      Читайте також: Відомий лоукостер розпочав акційний продаж квитків Київ – Відень: ціни

      1. Singapore Airlines
      2. Qatar Airways
      3. EVA Air
      4. Emirates
      5. Japan Airlines
      6. Southwest Airlines
      7. Azul
      8. Air New Zealand
      9. Jet2.com
      10. ANA (All Nippon Airways)

      Singapore Airlines салон літака
      Салон літака Singapore Airlines//Фото: Getty Images

      Singapore Airlines отримала нагороду за кращий бізнес-клас. Qatar Airways – теж найкращий бізнес-клас. Авіаперевізник Emirates відзначений за кращий салон першого класу.

      У категорії кращий преміальний економічний клас відзначена авіакомпанія Air New Zealand. Кращою з європейських компаній стала Virgin Atlantic, а кращою компанією-лоукостером – Jet2.com.

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      Теги: авіація Транспорт Подорожі Рейтинги Сінгапур
      Джерело: 24 канал
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