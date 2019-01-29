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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українець Дерев'янченко дізнався дату бою з Кулкаєм

      85 Читать новость на русском
      https://24tv.ua/ukrayinets_derevyanchenko_rozpochav_pidgotovku_do_boyu_z_kulkayem_v_ssha_n1099640
      https://24tv.ua/ukrayinets_derevyanchenko_rozpochav_pidgotovku_do_boyu_z_kulkayem_v_ssha_n1099640 / Фото з відкритих джерел

      Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) проведе наступний бій проти німецького боксера Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

      Бій між українцем Сергієм Дерев'янченком і Джеком Кулкаєм відбудеться 13 квітня в Міннеаполісі, США. Поєдинок відбудеться в андеркарті бою Пітер Куїллін – Калеб Труакс в США.

      Читайте також: Українець Дерев'янченко розпочав підготовку до бою з Кулкаєм в США

      Кулкай повідомив, що його бій проти Сергія Дерев'янченка за звання обов'язкового претендента на пояс IBF відбудеться в андеркарті бою Пітер Куїллін – Калеб Труакс 13 квітня в американському Міннеаполісі,
      – повідомив редактор порталу Talksport Майкл Бенсон.

      Переможець бою Дерев'янченко – Кулкай стане наступним суперником для переможця бою Деніел Джейкобс – Сауль Альварес, який відбудеться 4 травня.

      Раніше Дерев’янченко зробив прогноз на бій найбагатшого боксера світу Сауля Альвареса проти американця Деніела Джейкобса, якому українець програв у жовтні 2018 року, та заявив, що хоче боксувати проти обох цих боксерів.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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