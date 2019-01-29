Українець Дерев'янченко дізнався дату бою з Кулкаєм

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) проведе наступний бій проти німецького боксера Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Бій між українцем Сергієм Дерев'янченком і Джеком Кулкаєм відбудеться 13 квітня в Міннеаполісі, США. Поєдинок відбудеться в андеркарті бою Пітер Куїллін – Калеб Труакс в США.

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Кулкай повідомив, що його бій проти Сергія Дерев'янченка за звання обов'язкового претендента на пояс IBF відбудеться в андеркарті бою Пітер Куїллін – Калеб Труакс 13 квітня в американському Міннеаполісі,

– повідомив редактор порталу Talksport Майкл Бенсон.

Переможець бою Дерев'янченко – Кулкай стане наступним суперником для переможця бою Деніел Джейкобс – Сауль Альварес, який відбудеться 4 травня.

Раніше Дерев’янченко зробив прогноз на бій найбагатшого боксера світу Сауля Альвареса проти американця Деніела Джейкобса, якому українець програв у жовтні 2018 року, та заявив, що хоче боксувати проти обох цих боксерів.

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