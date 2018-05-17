Названо дату останнього матчу Джанлуїджі Буффона

Один із найвідоміших голкіперів у історії футболу оголосив що в суботу зіграє свій останній матч за "Ювентус", у формі якого провів сімнадцять сезонів.

9-разовий чемпіон Італії Джанлуїджі Буффон заявив, що завершення чудової подорожі він розділив із людьми, які дійсно дійсно дбали про нього.

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За словами Буффона, у нього є кілька цікавих пропозицій, одна з яких обійняти керівну посаду в "Ювентусі". Утім, інші стосуються продовження професійної кар’єри. і Джанлуїджі не заперечив такої можливості.

Я дуже пишаюся тим, що до сорока років міг виступати на своєму рівні і рівні "Ювентуса". Наступні два-три дні будуть переповнені емоціями і тільки після них я вирішу що робити далі,

– відповів Буффон.

Тож дев’ять титулів чемпіона Італії, звання чемпіона світу і понад тисяча офіційних матчів за спиною можуть бути ще не підсумковим доробком Буффона.