Названо дату виходу "Вартових галактики 3"

Третя частина фільму "Вартові галактики" вийде на екрани у 2020 році. Про це повідомив режисер стрічки Джеймс Ганн.

Фанати запитали в Twitter Ганна, чи буде третя частина франшизи. "Вийде в 2020-му", – відповів він.

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Також режисер також додав, що покупка студії 21th Century Fox компанією The Walt Disney Company ніяк не позначиться на третіх "Вартових галактики".

Фільм "Вартові Галактики – це фантастичний комедійний бойовик, який заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel Comics. Перша частина вийшла у 2014 році, а друга – у 2017.

Дивіться трейлер "Вартові галактики 2":