Названо фрукт, який захистить від діабету

Вживання такого екзотичного фрукту як авокадо сприяє зниженню ризику виникнення цукрового діабету.

Про це заявили дослідники університету медичних наук в Ірані, передає Ukrhealth.

Вони проаналізували близько 130 наукових робіт щодо вивчення властивостей авокадо, зокрема, м’якоті, шкірки, насіння і листя.

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З'ясувалось, що найпотужніший вплив на вміст холестерину у крові має плід. Його мікроелементи сприяють більшому продукуванню ліпопротеїну високої щільності і знижує рівень "поганого" холестерину.

Окрім того, споживання авокадо значно зменшує ризик утворення тромбів, адже компоненти фрукту регулюють рівні фосфоліпідів, тригліцеридів і повного холестеролу, що впливає на передумови появи згустків крові через проблеми зі здоров’ям серця і судин, підвищеного тиску, ожиріння. А також – значно знижує ризик прояви цукрового діабету.

Щоденне споживання авокадо корисне при загрозі метаболічного синдрому та покращує зір. А завдяки вітаміну K допомагає організму засвоювати кальцій та знижує прояви остеопорозу. З

Науковці додають, що витягнуті з фрукта фітохімічні речовини можуть запобігти розвитку ракових клітин і сприяють їх знищенню.

Фото: Unsplash.

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