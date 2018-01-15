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Названо функцію, яка найгірше працює в смартфонах iPhone X

13:24, сьогодні 1937 Читать новость на русском
Розмиття голови на фронтальній камері в iPhone X
Розмиття голови на фронтальній камері в iPhone X / www.imore.com

Користувачі популярного ресурсу Reddit зійшлись на одній думці та виділили функцію iPhone X, яка, за їхньою думку, працює у флагманському мобільному пристрої найгірше, – це фронтальна камера.

Про це пишуть в Reddit.

Власники смартфонів iPhone X назвали цю функцію недопрацьованою розробниками Apple, тому що на фронтальну камеру просто неймовірно важко зробити знімки навіть прийнятної якості з ефектом глибини різкості. Портретний режим у фронтальній камері постійно розмиває краї особи людини, зокрема, волосся і вуха, хоча насправді розмиватися повинен виключно фон.

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Користувачі додають, що на основній камері режим "Портрет" працює ідеально, але от на фронтальній дійсно жахливо. Настільки серйозну різницю власники iPhone X пов'язують з банальним браком роздільної здатності у фронтальній камері.

Вони також уточнюють, що мова йде саме про режим "Портрет", а не про функції "Портретне освітлення", яка як і раніше перебуває на стадії бета-тестування.

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Теги: LifeStyle мобільні пристрої iPhone 8 iPhone
Джерело: 24 Канал
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