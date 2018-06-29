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Названо головних претендентів на премію "Оскар-2019"

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Названо головних претендентів на премію Оскар 2019
Названо головних претендентів на премію Оскар 2019 / variety.com

До головної кінопремії "Оскар" 2019 року залишилось більше ніж півроку, але імениті кінокритики та журналісти вже називають потенційних номінантів та переможців престижних нагород.

У виданні Variety вже назвали ймовірних претендентів на премію "Оскар 2019". Розрахунки виявились дуже несподіваними, оскільки в категорії за звання найкращого фільму, можливо, боротимуться дуже різножанрові стрічки.

Читайте також: Коли пройде Оскар-2019: оголошено дату

Пропонуємо дізнатись, хто може потрапити в найголовніші номінації премії "Оскар 2019" та навіть здобути перемогу в них вже наступного року.

"Найкращий фільм"

Переможець – трилер "Тебе ніколи тут не було" ("You Were Never Really Here") Лінна Ремсі.

 

Інші претенденти: "Чорна Пантера" ("Black Panther") Раяна Куглера, "Перша реформаторська церква" ("First Reformed") Пола Шредера, "Спадковість" ("Hereditary") Арі Астера, "Наїзник" ("The Rider") Клое Чжао.

"Найкращий режисер"

Переможець – Клое Чжао "Наїзник" ("The Rider").

 

Інші претенденти: Раян Куглер "Чорна Пантера" ("Black Panther"), Арі Астер "Спадковість" ("Hereditary"), Лінн Ремсі "Тебе ніколи тут не було" ("You Were Never Really Here"), Пол Шредер "Перша реформаторська церква" ("First Reformed").

"Найкращий актор"

Переможець – Ітан Гоук за роль в стрічці "Перша реформаторська церква" ("First Reformed").

 

Інші претенденти: Хоакін Фенікс "Тебе ніколи тут не було" ("You Were Never Really Here"), Брейді Дяандро "Наїзник" ("The Rider"), Бен Фостер "Не залишай слідів" ("Leave No Trace") і Джейсон Кларк, "Чаппакуіддік" ("Chappaquiddick").

"Найкраща актриса"

Переможниця – Тоні Коллетт за роль в стрічці "Спадковість" ("Hereditary").

 

Інші претенденти: Емілі Блант "Тихе місце" ("A Quiet Place"), Олівія Кук "Чистокровні" ("Thoroughbreds") Віра Фарміга "Межі" ("Boundaries"), Леслі Манн "Секс-контроль" ("Blockers").

Нагадаємо, що цього тижня американська Академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила список своїх нових потенційних членів, які братимуть участь у визначенні премій "Оскар" 2019 року. До списку тих людей, які визначатимуть переможців премії, додалось 49% жінок і 38% осіб не європеоїдної раси.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Нагороди
Джерело: 24 Канал
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