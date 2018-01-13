Названо хворобу, яка розвивається в астронавтів під час життя в космосі

Тривалі польоти в космос є небезпечними через те, що можуть спричинити погіршення зору, а то й повну сліпоту.

Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі JAMA Ophthalmology. За словами авторів з Асоціації університетів з вивчення космосу (USRA) в Х'юстоні (США), перебування в космосі особливим чином "розтягує" сітківку і оптичні нерви очей.

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Приблизно 23% учасників короткострокових польотів і близько половини членів довгострокових експедицій NASA скаржилися на проблеми із зором і розвитком далекозорості. Імовірно, що це пов'язано з перерозподілом рідин всередині черепа і здавленням мозку. Ми перевірили, що відбувається з самими очима,

– пише Крістіан Отто.

Він зазначив, що багато астронавтів скаржилися не лише на помутніння зору і розвиток далекозорості, але і мали пошкодження сітківки. Тож науковці вияснили, що під час відсутності гравітації може не тільки змінюватись структура мозку, а й інші тканини голови, зокрема, самих очей.

Раніше вчені також з'ясували, що тривале перебування в невагомості безповоротно послаблює м'язи спини і веде до "округлення" серця, а політ до Марса може привести до помітного погіршення в інтелектуальних здібностях астронавтів через деструктивну дію космічних променів на мозок.