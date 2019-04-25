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      Названо імена переможців Всеукраїнського конкурсу "Стежками Каменяра"

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      Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра"
      Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра" / Фото з відкритих джерел

      Журі Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра" визначило переможців. Про це повідомили організатори конкурсу.

      "Цьогоріч на конкурс надійшло понад дві тисячі конкурсних робіт, але до розгляду членів журі було представлено 1756 робіт школярів віком від 6-ти до 16-ти років з усіх регіонів України. Варто відзначити, що активнішими були школярі зі сходу України, а найбільше робіт надійшло у номінації "Ілюстрації до творів І. Франка". Щодо призових місць, то тут ми маємо приємну новину. Цього року збільшено кількість призерів, і члени журі визначили по три призових місця у кожній з чотирьох номінацій та у кожній віковій категорії відповідно", – зазначила Ольга Нижник.

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      Що ж до переможців, то в номінації "Поезія" у віковій категорії 6-11 років:

      – перше місце здобула Андрущенко Каріна, учениця 5-го класу Ржищівської ЗОШ ім. Олега Кошового Київської області;

      – друге місце у Антонова Степана, учня 5-го класу Марганецької ЗОШ № 5 Дніпропетровської області;

      – третє місце дісталося Панщанній Анастасії, учениці 6-го класу Кривоколінського НВК Черкаської області.

      У віковій категорії 12-16 років:

      – перше місце здобула Касянчук Надія, учениця 11-го класу Тернопільської української гімназії ім. І. Франка;

      – друге місце – Друзд Владислава, учениця 11-го класу спеціальної школи-інтернату № 4 міста Києва;

      – третє місце посів Бричка Максим, учень 11-го класу КЗ "Компаніївське НВО" Кіровоградської області.

      У номінації "Проза" у віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість голосів журі отримала робота Вишневої Яни, учениці 6-го класу Киселівської ЗОШ Миколаївської області;

      – друге місце здобула Скорик Єлизавета, учениця 5-го класу Великополовецького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" Київської області;

      – третє місце посів Овчаренко Данило, учень 7-го класу Лубенської ЗОШ № 6 Полтавської області.

      У віковій категорії 12-16 років:

      – перше місце у Єфімова Дениса, учня 9-го класу Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" м.Харкова;

      – друге місце здобула Чаус Марія, учениця 8-го класу Великобичківської школи № 1 Закарпатської області;

      – третє місце посів Шишенко Макар, учень 9-го класу Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" міста Харкова.

      У номінації "Драматургія" у віковій категорії 6-11 років було подано лише дві роботи. Журі вирішило нагородити обох претендентів, але перше місце не присудили жодному. Отже:

      – друге місце посіла Вишнева Яна, учениця 6-го класу Киселівської ЗОШ Миколаївської області;

      – третє місце – Шилов Максим, учень 5-го класу Олексіївської ЗОШ Донецької області.

      У віковій категорії 12-16 років переможцями стали:

      – перше місце – Сеник Олена, учениця 10-го класу Львівської ЗОШ № 7;

      – друге місце – Жижко Марія, учениця 10-го класу Северинівського НВК Київської області;

      – третє місце посів Богатов Данило, учень 11-го класу Веселівської ЗОШ № 2 Запорізької області.

      У номінації "Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка" у віковій категорії 6-11 років перемогли:

      – перше місце – Панфілова Олександра, учениця 2-го класу Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 5;

      – друге місце здобула Скіцько Анастасія, учениця 5-го класу Старожданівського НВК;

      – третє місце посіла Білозуб Анастасія, учениця 3-го класу Вільнянської ЗОШ № 3 Запорізької області.

      У віковій категорії 12-16 років найкращими роботами визнано:

      – перше місце – Травнікова Яна, учениця 9-го класу Криворізької педагогічної гімназії;

      – друге місце – Дегтярьова Дарія, учениця 9-го класу Стецьківської ЗОШ Чернівецької області;

      – третє місце здобув Горюнов Олександр, учень Ялтинської ЗОШ № 2 Донецької області.

      Голова Львівського товариства у м. Києві Тамара Смовженко повідомила, що спеціальні призи від онука Івана Франка Роланда Франка отримають учениця 9-го класу Попелівського НВК Станович Соломія, учень 5-го класу Радивилівського НВК "Школа № 1-гімназія" Шумик Денис та учениця 11-го класу Линовицької ЗОШ Чернігівської області Виноградова Олена.

      Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться 25 травня 2019 року в місті Києві біля пам'ятника Іванові Франку, під час дводенного фестивалю "Країна Франкіана".

      Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра" було організовано Міжнародним фондом Івана Франка, Міністерством освіти і науки України, громадською організацією "Львівське товариство" у місті Києві та Львівським національним університетом ім. Івана Франка. Це щорічний конкурс, який має на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення творів у різних жанрах.

      Джерело: Міжнародний фонд Івана Франка

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Публікації Література Мистецтво Освіта
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