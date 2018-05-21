Названо ім’я актриси, яка звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні

Секс-скандал в Голлівуді пам’яють усі відомі кіноактори та актриси, однак Люк Бессон лише зараз вляпався в гучний скандал. Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі.

Про це стало відомо у французькому виданні Le Figaro.

За словами 27-річної актриси, інцидент трапився 10 травня. За її словами вона знепритомніла, випивши чашку чаю, а коли прокинулася, зрозуміла, що згвалтована. 59-річний режисер пішов з готелю раніше, залишивши пачку банкнот.

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Також молода Сенд Ван Рой додала, що інцидент стався в ніч проти п'ятниці, готель вона покинула близько другої години ночі. Відтак зірка, яка вирішила не розголошувати свого імені, звернулась до правоохоронців, які вже прийняли позов.



Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні

Адвокат Люка Бессона Тьєррі Марембер своєю чергою прокоментував ситуацію і заявив, що Бессон відкидає усі звинувачення.

"Люк Бессон категорично відкидає ці фантастичні звинувачення, він ніколи не дозволяв собі неналежних дій", – зазначив адвокат.