14:58
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Названо ім’я актриси, яка звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні

1307 Читать новость на русском
Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні
Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні / Фото з відкритих джерел

Секс-скандал в Голлівуді пам’яють усі відомі кіноактори та актриси, однак Люк Бессон лише зараз вляпався в гучний скандал. Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі.

Про це стало відомо у французькому виданні Le Figaro.

За словами 27-річної актриси, інцидент трапився 10 травня. За її словами вона знепритомніла, випивши чашку чаю, а коли прокинулася, зрозуміла, що згвалтована. 59-річний режисер пішов з готелю раніше, залишивши пачку банкнот.

Читайте також: Знаменитому режисеру Люку Бессону висунули резонансне звинувачення: деталі

Також молода Сенд Ван Рой додала, що інцидент стався в ніч проти п'ятниці, готель вона покинула близько другої години ночі. Відтак зірка, яка вирішила не розголошувати свого імені, звернулась до правоохоронців, які вже прийняли позов.


Актриса Сенд Ван Рой (Sand Van Roy) звинуватила Люка Бессона у згвалтуванні

Адвокат Люка Бессона Тьєррі Марембер своєю чергою прокоментував ситуацію і заявив, що Бессон відкидає усі звинувачення.

"Люк Бессон категорично відкидає ці фантастичні звинувачення, він ніколи не дозволяв собі неналежних дій", – зазначив адвокат.

Теги: Голлівуд Кіно LifeStyle Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сьогодні, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 770
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сьогодні, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 4780
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 травня, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1856
Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР – топ-5 відео тижня
20 травня, 21:31 Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР – топ-5 відео тижня
314
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук