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      Названо країни, які втратили та збільшили свою популярність

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      Рейтинг країн, які втратили та збільшили свою популярність за останні 10 років
      Рейтинг країн, які втратили та збільшили свою популярність за останні 10 років / Фото з відкритих джерел

      Єгипет очолив антирейтинг країн, які втратили свою популярність за останні 10 років. Кількість пошукових запитів про країну за цей час знизилася на 84,8%.

      Рейтинг країн і міст, популярність яких найбільше зросла і впала за останні 10 років, склав журнал Lonely Planet. Автори проаналізували статистику пошукових запитів Google Trends з 2009 по 2019 роки.

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      Єгипет рейтинг міст світу, які стратили свою популярність за 10 років
      Єгипет втратив свою популярність

      Країни, які втратили популярність:

      • Єгипет – -84,8% пошукових запитів;
      • Туніс – -71,2%;
      • Туреччина – -67,04%;
      • Франція – -54,34%;
      • Бразилія – -49,46%;
      • Домініканська республіка;
      • Пуерто-Ріко;
      • Австралія;
      • Болгарія;
      • Ірландія.

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      Країни, які збільшили свою популярність:

      • Філіппіни – цю країну користувачі шукали на 170,45% частіше;
      • Південна Корея – +76,11% пошукових запитів;
      • Саудівська Аравія – +56,41%;
      • Казахстан – +47,83%;
      • Нідерланди – +43,17%;
      • Тайвань;
      • Польща;
      • Бахрейн;
      • Камбоджа;
      • Індія.

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      Щодо міст, популярність яких найсильніше просіла за 10 років, то цей антирейтинг очолив Шарм-ель-Шейх (-91,47%). Усе через революції в Єгипті і терористичну загрозу. Тим не менш, останнім часом туристичний потік до цієї країни почав повільно відновлюватися.

      Шарм-ель-Шейх втратив свою популярність Єгипет рейтинги
      Шарм-ель-Шейх

      Рейтинг міст світу, які втратили свою популярність:

      • Шарм-ель-Шейх – -91,47% пошукових запитів;
      • Санкт-Петербург – -79,65%;
      • Каїр – -74,67%;
      • Лас-Вегас – -60,13%;
      • Варна – -51,03%;
      • Пхукет;
      • Майамі;
      • Пенанг;
      • Нью-Йорк;
      • Калгарі.

      Рейтинг міст світу, які збільшили свою популярність:

      • Будапешт – +87,2% пошукових запитів;
      • Сеул – +70,48%;
      • Копенгаген – +68,24%;
      • Тель-Авів – +63,31%;
      • Варшава – +63,08%;
      • Ченнай;
      • Чеджу;
      • Кіото;
      • Джайпур;
      • Лісабон.

      Будапешт рейтинг популярність
      Будапешт збільшив свою популярність

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      Теги: Рейтинги Подорожі Єгипет Угорщина Філіппіни
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