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Названо лауреатів модної премії CFDA Awards 2018: фото найкращих образів

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CFDA Awards 2018: переможці і фото
CFDA Awards 2018: переможці і фото / www.eonline.com

4 червня відбулась церемонія вручення премій CFDA Awards 2018 цього року вперше проводилась в Бруклінському музеї. "Модний Оскар" присвоїли зіркам за досягнення в індустрії моди в 2018 році.

Рада модних дизайнерів США, яка вважається однією з найвпливовіших у фешн-світі, обрала переможців у 10 номінаціях. Церемонію нагородження вела кіноактриса Ісса Рей.

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Отже, переможцем у головній номінації "Дизайнер року" жіночого одягу став креативний директор Calvin Klein Раф Сімонс. У цій же номінації найкращим дизайнером чоловічого одягу став дизайнер Supreme, – Джеймс Джебб, який отримав таку ж нагороду минулого року.

Інші переможці премії CFDA Awards 2018:

Спеціальна нагорода CFDA Members Salute – Ральф Лорен;

Найкращий бренд прикрас – The Row;

Ікона стилю – Наомі Кемпбелл;

Зарубіжний дизайнер року – Донателла Версаче;

Нагорода Сваровські у сфері "новий талант" – Сандер Лек;

Нагорода Сваровські у сфері "позитивних змін" – Діана фон Фюрстенберг;

Інфлуенсер року – Кім Кардашян;

Спеціальна нагорода Джеффрі Біна – Нарцисо Родрігес;

Нагорода від засновників – Кароліна Еррера;

Нагорода від медіа – Едвард Еннінфул.

На світську подію зірки фешн-індустрії з'явились, відповідно, в найтрендовіших образах. Хтось дивував простотою "луку", хто обрав сукню як для "Оскару", але безперечно всі знаменитості заслуговують на увагу та обговорення.

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Кейт Бланшетт і Раф Сімонс – найкращий дизайнер року чоловічого одягу


Наомі Кемпбелл – ікона стилю


Діана фон Фюрстенберг – нагорода Сваровські у сфері "позитивних змін"


Едвард Еннінфул – нагорода від медіа 


Засновниці марки The Row Ешлі і Мері-Кейт Олсен – найкращий бренд прикрас


Донателла Версаче – зарубіжний дизайнер року 


Кім Кардашян – інфлуенсер року


Алессандра Амбросіо


Ciara


Джіджі Хадід


Кайя Гербер


Кейт Бланшетт


Люпіта Ніонго


Сара Сампайо


Вінні Харлоу


Ешлі Грем


Ембер Хьорд

Теги: Мода Нагороди LifeStyle Голлівуд Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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