Названо лауреатів модної премії CFDA Awards 2018: фото найкращих образів
4 червня відбулась церемонія вручення премій CFDA Awards 2018 цього року вперше проводилась в Бруклінському музеї. "Модний Оскар" присвоїли зіркам за досягнення в індустрії моди в 2018 році.
Рада модних дизайнерів США, яка вважається однією з найвпливовіших у фешн-світі, обрала переможців у 10 номінаціях. Церемонію нагородження вела кіноактриса Ісса Рей.
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Отже, переможцем у головній номінації "Дизайнер року" жіночого одягу став креативний директор Calvin Klein Раф Сімонс. У цій же номінації найкращим дизайнером чоловічого одягу став дизайнер Supreme, – Джеймс Джебб, який отримав таку ж нагороду минулого року.
Інші переможці премії CFDA Awards 2018:
Спеціальна нагорода CFDA Members Salute – Ральф Лорен;
Найкращий бренд прикрас – The Row;
Ікона стилю – Наомі Кемпбелл;
Зарубіжний дизайнер року – Донателла Версаче;
Нагорода Сваровські у сфері "новий талант" – Сандер Лек;
Нагорода Сваровські у сфері "позитивних змін" – Діана фон Фюрстенберг;
Інфлуенсер року – Кім Кардашян;
Спеціальна нагорода Джеффрі Біна – Нарцисо Родрігес;
Нагорода від засновників – Кароліна Еррера;
Нагорода від медіа – Едвард Еннінфул.
На світську подію зірки фешн-індустрії з'явились, відповідно, в найтрендовіших образах. Хтось дивував простотою "луку", хто обрав сукню як для "Оскару", але безперечно всі знаменитості заслуговують на увагу та обговорення.
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Кейт Бланшетт і Раф Сімонс – найкращий дизайнер року чоловічого одягу
Наомі Кемпбелл – ікона стилю
Діана фон Фюрстенберг – нагорода Сваровські у сфері "позитивних змін"
Едвард Еннінфул – нагорода від медіа
Засновниці марки The Row Ешлі і Мері-Кейт Олсен – найкращий бренд прикрас
Донателла Версаче – зарубіжний дизайнер року
Кім Кардашян – інфлуенсер року
Алессандра Амбросіо
Ciara
Джіджі Хадід
Кайя Гербер
Кейт Бланшетт
Люпіта Ніонго
Сара Сампайо
Вінні Харлоу
Ешлі Грем
Ембер Хьорд