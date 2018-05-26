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Названо найдешевшу авіакомпанію світу

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Австраліський лоукост Tigerair названо найдешевшим у світі
Австраліський лоукост Tigerair названо найдешевшим у світі / Соцмережі

Австралійський лоукостер Tiger Air, що здійснює виключно внутрішні авіаперельоти, виявився найдешевшою авіакомпанією світу. Вартість одного кілометра у цього перевізника становить близько 1,5 гривні.

Про це свідчать дані рейтингу світових цін на польоти, який нещодавно склав ресурс планування мандрівок Rome2Rio.

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Таким чином, Tigerair Australia опинився на першій сходинці з вартістю за 1 кілометр у 0,06 долара (1,56 гривні), на другій сходинці серед найбільш дешевих розмістилася авіакомпанія AirAsia X (0,07 долар за кілометр, або 1,82 гривні), а третім іде Indonesia AirAsia (0,08 долара або 2,08 гривні).

Зауважимо, що до першої десятки також потрапив Ryanair, який нещодавно зайшов в Україну, – 0,1 долара за кілометр (2,6 гривні). Крім того, серед 50 найдешевших авіакомпаній світу опинився Wizz Air із 0,13 долара за 1 кілометр (3,38 гривні).

Авіакомпанії, перевізники, польоти, лоукости, гроші, рейтинг найдешевших
50 найдешевших авіакомпаній світу 

Якщо ж брати до уваги лише міжнародних авіаперевізників, то у першій сотні фігурує і українська авіакомпанія, а саме Міжнародні авіалінії України, – вартість одного кілометра тут становить 0,15 долара, або 3,9 гривні.

Натомість останні місця вищезазначеного рейтингу просідають дві непальські (Yeti Airlines з 1,08 долара за кілометр і Buddha Air із 1,18 долара за кілометр) і одна американська (Charterlines із 1.26 долара за кілометр) авіакомпанії. Усі вони є внутрішніми перевізниками.

Теги: Новини України Рейтинги LifeStyle Індонезія Гроші Wizz Air Ryanair Австралія Подорожі авіація
Джерело: 24 Канал
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