22:05
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
28°C 13°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Названо найдивакуватіші "антисексуальні" закони у світі

608 Читать новость на русском
У деяких країнах світу діють дивні "антисексуальні закони"
У деяких країнах світу діють дивні "антисексуальні закони" / Фото з відкритих джерел

Не лише українські депутати, зокрема, представник фракції БПП Олег Барна, продукують законодавчі ініціативи, покликані обмежити сексуальну активність населення. Світ знає чимало прикладів подібних ініціатив.

Так, в Угорщині заборонено займатися сексом при світлі (вочевидь, тут мається на увазі те, що за увімкненого освітлення та відкритих вікнах дії закоханої пари стають публічним актом). А у Британії не можна віддаватися плотським утіхам на припаркованому мотоциклі, пише у статті для 24 каналу Наталія Лебідь.

Читайте також: Скільки людині потрібно сексу: цікава статистика

В Іспанії діє табу на секс на пляжі (порушникам загрожує солідний штраф), а у Швеції заборонено робити "повністю оголені" фото у спеціальних кабінках для фотографування.

Але чим далі від Європи, тим екзотичніші заборони. У місті Санта-Крус (Болівія) не можна одночасно займатися сексом із матір'ю та донькою. А в Колумбії, якщо вірити джерелам, мати обов'язково має бути присутня під час першої шлюбної ночі своєї доньки. Суворі правила діють в Індонезії: там за мастурбацію можна потрапити за ґрати на термін до 32 місяців.

Натомість у Гонконзі дружина, яка вбила зрадливого чоловіка, буде виправдана судом. Щоправда, зробити це вона має голими руками, без застосування зброї, наприклад, задушити. А в Уругваї чоловіку дозволяється відправити на той світ дружину та її коханця, якщо він застане їх за гріховним заняттям.

В Об'єднаних Арабських Еміратах заборонені будь-які публічні прояви почуттів. Тож навіть за невинний поцілунок у щічку можна опинитися під арештом на 10 днів. А у Бахрейні лікарям-чоловікам заборонено розглядати статеві органи жінок. Тож, якщо жінці необхідна медична консультація, гінеколог чоловічої статі буде роздивлятися її відображення у дзеркалі, але не дивитиметься пацієнтку напряму.

Ще одне цікаве обмеження діє у Лівані. Там чоловікам дозволено займатися сексом із тваринами жіночої статі, за аналогічні ж дії щодо тварин чоловічої статі на зоофілів чекає страта.

Детальніше читайте у публікації: ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту" 

 

Теги: Новини політики LifeStyle Законодавство ЛГБТ Секс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сьогодні, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 96
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сьогодні, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 147
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сьогодні, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 414
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 514
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук