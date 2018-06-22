Названо найдивакуватіші "антисексуальні" закони у світі

Не лише українські депутати, зокрема, представник фракції БПП Олег Барна, продукують законодавчі ініціативи, покликані обмежити сексуальну активність населення. Світ знає чимало прикладів подібних ініціатив.

Так, в Угорщині заборонено займатися сексом при світлі (вочевидь, тут мається на увазі те, що за увімкненого освітлення та відкритих вікнах дії закоханої пари стають публічним актом). А у Британії не можна віддаватися плотським утіхам на припаркованому мотоциклі, пише у статті для 24 каналу Наталія Лебідь.

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В Іспанії діє табу на секс на пляжі (порушникам загрожує солідний штраф), а у Швеції заборонено робити "повністю оголені" фото у спеціальних кабінках для фотографування.

Але чим далі від Європи, тим екзотичніші заборони. У місті Санта-Крус (Болівія) не можна одночасно займатися сексом із матір'ю та донькою. А в Колумбії, якщо вірити джерелам, мати обов'язково має бути присутня під час першої шлюбної ночі своєї доньки. Суворі правила діють в Індонезії: там за мастурбацію можна потрапити за ґрати на термін до 32 місяців.

Натомість у Гонконзі дружина, яка вбила зрадливого чоловіка, буде виправдана судом. Щоправда, зробити це вона має голими руками, без застосування зброї, наприклад, задушити. А в Уругваї чоловіку дозволяється відправити на той світ дружину та її коханця, якщо він застане їх за гріховним заняттям.

В Об'єднаних Арабських Еміратах заборонені будь-які публічні прояви почуттів. Тож навіть за невинний поцілунок у щічку можна опинитися під арештом на 10 днів. А у Бахрейні лікарям-чоловікам заборонено розглядати статеві органи жінок. Тож, якщо жінці необхідна медична консультація, гінеколог чоловічої статі буде роздивлятися її відображення у дзеркалі, але не дивитиметься пацієнтку напряму.

Ще одне цікаве обмеження діє у Лівані. Там чоловікам дозволено займатися сексом із тваринами жіночої статі, за аналогічні ж дії щодо тварин чоловічої статі на зоофілів чекає страта.

Детальніше читайте у публікації: ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"