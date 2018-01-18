Названо найдорожчу бікіні-модель: гарячі фото

Британський бренд білизни BlueBella оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників у популярній соцмережі Instagram.

Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол, заробіток якої за один рекламний пост становить 70 тисяч доларів, пише The Daily Mail. Кендіс також є "ангелом" Victoria's Secret і бере участь в показах компанії.

Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.

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Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 22 Гру 2017 р. о 11:11 PST

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 26 Лис 2017 р. о 4:45 PST

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 17 Лис 2017 р. о 5:35 PST