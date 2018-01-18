Названо найдорожчу бікіні-модель: гарячі фото
13:30, сьогодні 5709 Читать новость на русском
Британський бренд білизни BlueBella оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників у популярній соцмережі Instagram.
Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол, заробіток якої за один рекламний пост становить 70 тисяч доларів, пише The Daily Mail. Кендіс також є "ангелом" Victoria's Secret і бере участь в показах компанії.
Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.
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Джерело: 24 Канал
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