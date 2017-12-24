Названо найкасовіші фільми 2017 року в Україні
Українські шанувальники кіно найчастіше відвідували картину "Пірати Карибського моря: Помста Салазара", "Вартові Галактики. Частина 2" і "Тор: Рагнарок".
Відповідний рейтинг з’явився на сайті авторитетного порталу Box Office Mojo.
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Найбільші касові збори в Україні зібрала кінострічка "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" – 3,6 мільйона доларів. На другому місці за зборами – "Вартові Галактики. Частина 2" – 2,5 мільйона доларів. Третій рядок займає фільм "Тор: Рагнарок" – 2,5 мільйона доларів.
Що цікаво, стрічка українського режисера Ахтема Сейтаблаєва "Кіборги" також увійшла в престижний рейтинг, зайнявши 63 сходинку з касовими зборами у майже 302 тисячі доларів.
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Пропонуємо повний список фільмів з найбільшими зборами в Україні:
"Пірати Карибського моря: Помста Салазара", збори: 3,673,723 мільйона доларів;
"Вартові Галактики. Частина 2", збори: 2,536,952 мільйона доларів;
"Тор: Рагнарок", збори: 2,514,076 мільйона доларів;
"Форсаж 8", збори: 2,407,647 мільйона доларів;
"Нікчемний я 3", збори: 2,355,988 мільйона доларів;
"Бебі Бос", збори: 1,815,450 мільйон доларів;
"Вбивство в Східному експресі", збори: 1,807,354 мільйон доларів;
"Мумія", збори: 1,757,475 мільйон доларів;
"Трансформери: Останній лицар", збори: 1,630,808 мільйон доларів;
"Людина-павук: Повернення додому", збори: 1,628,395 мільйон доларів.
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