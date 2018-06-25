Названо найкомфортніше місто для проживання в Україні

Українське видання "Фокус" склало рейтинг міст в Україні, які мають найкращі показники комфорту, екології та безпеки. Відтак, найкращим містом для проживання став Харків.

У видання експерти оцінювали якість українськиї міст за 7 критеріями: економічне становище, легкість пошуку роботи та можливість отримання освіти, якість муніципальних послуг, перспективи для ведення бізнесу, безпека проживання, транспортна інфраструктура та екологія.

Читайте також: Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів

До уваги брались лише 22 обласних центри України, за винятком непідконтрольних Донецька і Луганська, та анексованих міст Криму – Сімферополя і Севастополя. З максимальних 100 балів, Харків отримав 67,1 бал. Найекологічнішим містом України названо Луцьк, найбезпечнішим – Івано-Франківськ, а найвища інвестиційна привабливість є у Полтави.



Харків став найкомфортнішим містом в Україні

Рейтинг найкомфортніших міст для проживання у 2018 році:

Харків;

Вінниця;

Київ;

Львів;

Одеса;

Дніпро;

Чернігів;

Луцьк;

Житомир;

Хмельницький;

Івано-Франківськ;

Черкаси;

Тернопіль;

Полтава;

Запоріжжя;

Рівне;

Херсон;

Ужгород;

Суми;

Кропивницький;

Миколаїв;

Чернівці.