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Названо найкориснішу ранкову звичку

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Названо найкориснішу ранкову звичку
Названо найкориснішу ранкову звичку / fw.ua

Одна проста дія, яку варто зробити своїм ранковим ритуалом, може зберегти вам хороше самопочуття та міцне здоров'я на роки.

Фахівці рекомендують пити одну велику склянку води (до 0,5 літра) щоранку після пробудження, передає Сosmo.

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Вода допомагає підготувати шлунково-кишковий тракт до роботи. Також вона допомагає очистити організм від шлаків і токсинів.

Окрім цього, звичайна вода має легкий проносний ефект, допомагає відновити баланс рідини в організмі. Дієтологи зазначають, що така ранкова процедура сприяє ще й позбавленню зайвої ваги та прискоренню обміну речовин.

Якщо звичайну воду вам набридло пити або вона вам несмачна – додайте до неї кілька листочків м'яти, лимонного соку чи меду.

Вранці після пробудження варто випити склянку води – це допоможе організму налаштуватись на роботу

Вранці після пробудження варто випити склянку води – це допоможе організму налаштуватись на роботу

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Поради Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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