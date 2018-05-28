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Названо найкращі залізничні оператори Європи

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Національну залізницю Швейцарії визнано найкращим залізничним оператором
Національну залізницю Швейцарії визнано найкращим залізничним оператором / Фото з відкритих джерел

Онлайн-сервісу з бронювання поїздів Loco2 провів опитування, щоб дослідити, які європейські залізничні компанії пропонують своїм пасажирам найкомфортніші умови.

Згідно з доповіддю, найкраще загальне обслуговування пропонують Національні залізниці Швейцарії, пише The Guardian.

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Швейцарська залізниця

В ході оцінки шістнадцять залізничних компаній, включаючи Швейцарську залізницю, Deutsche Bahn, Eurostar і Virgin Trains, попросили відповісти на опитування, в якому детально описані можливості та зручності, які вони надають для пасажирів.

Швейцарські федеральні залізниці посіли перше місце за умовами перевезення сімей, а також по кідс-френдлі зонах і можливості перевезення транспорту. У той час Deutsche Bahn, який посів друге місце, пропонує послуги досвідчених бебісіттерів.

Швейцарський оператор разом з іспанською державною залізничною компанією Renfe пропонує найкращий сервіс для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, забезпечуючи досвідчену і ретельно скоординовану допомогу пасажирам з особливими потребами.

Компанія Eurostar, яка безкоштовно покращує клас вагона для пасажирів на інвалідних візках, посіла третє місце.


Швейцарська залізниця

У доповіді відзначили Deutsch Bahn за чітку політику в галузі сталого розвитку, від відповідального підходу до підбору харчування до використання зеленої енергії для своїх електропоїздів. Пасажири Deutsch Bahn також отримують знижку на гарячі напої, якщо надають власну чашку.

Deutsche Bahn і Austrian Railways були названі найкращими для туристів, адже не вимагають резервування місць, пасажирського збору і пропонують безкоштовний Wi-Fi і багато місця для великих рюкзаків.

Результат показав, що Швейцарські федеральні залізниці вийшли на перше місце, посівши перше місце в чотирьох категоріях: для сімей, людей з інвалідністю, велосипедистів та трансферу для зимових видів спорту. Далі йдуть німецький залізничний оператор Duetsche Bahn і Австрійська залізниця.

Теги: LifeStyle Подорожі Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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