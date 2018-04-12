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Названо найкращий серіал за версією фестивалю Canneseries в Каннах

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Фестиваль Canneseries в Каннах
Фестиваль Canneseries в Каннах / canneseries.com

Журі першого Міжнародного каннського фестивалю серіалів Canneseries 11 квітня назвало ізраїльський драматичний серіал "Коли герої літають" Омрі Гівона найкращим у номінації "Найкращий серіал".

Про це повідомляють на сайті Canneseries.

Журі фестивалю також обрало декількох переможців в інших номінаціях:

Найкраща гра – Франческо Монтанарі;

Спеціальний приз – Miguel (Мігель);

Найкращий сценарій – State of Happiness;

Найкраща музика – State of Happiness.

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Щодо серіалу-переможця "Коли герої літають" Омрі Гівона, то сюжет стрічки заснований на книзі "Заради неї герої літають" покійного ізраїльського письменника Аміра Гутфройнд. У ній йдеться про чотирьох ветеранів-спецназівців, які відправляються в Колумбію для пошуків подруги одного з них і сестри іншого, яка наче загинула під час Другої Ліванської війни.

Під час подорожі герої зіштовхуються зі старими спогадами та переосмислюють такі поняття як дружба, жертва і любов.

Коли герої літають: дивитись трейлер фільму онлайн

У першому фестивалі Canneseries змагалося 10 фільмів виробництва 2017 або 2018 року з Італії, Іспанії, США, Мексики, Норвегії, Данії, Німеччині та Південної Кореї.

Теги: LifeStyle Кіно Новини Франції Нагороди
Джерело: 24 Канал
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