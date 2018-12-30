Названо найкращого тренера України у 2018 році

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів підвело підсумки 2018 го футбольного року. Наставник "Олександрії" Володимир Шаран став найкращим тренером року.

На зимову перерву його "Олександрія" пішла на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ.

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На другому місці розташувався тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич – третій.

У п'ятірці також Юрій Бакалов ("Львів") і Юрій Вернидуб ("Зоря").

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