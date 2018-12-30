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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Названо найкращого тренера України у 2018 році

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      Володимир Шаран став найкращим тренером 2018 року
      Володимир Шаран став найкращим тренером 2018 року / dynamo.kiev.ua

      Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів підвело підсумки 2018 го футбольного року. Наставник "Олександрії" Володимир Шаран став найкращим тренером року.

      На зимову перерву його "Олександрія" пішла на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ.

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      На другому місці розташувався тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич – третій.

      У п'ятірці також Юрій Бакалов ("Львів") і Юрій Вернидуб ("Зоря").

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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