Названо найкращого тренера України у 2018 році
Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів підвело підсумки 2018 го футбольного року. Наставник "Олександрії" Володимир Шаран став найкращим тренером року.
На зимову перерву його "Олександрія" пішла на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ.
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На другому місці розташувався тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич – третій.
У п'ятірці також Юрій Бакалов ("Львів") і Юрій Вернидуб ("Зоря").
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Джерело: 24 Канал
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