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      Названо найкращу футболістку чемпіонату України у 2018 році

      54 Читать новость на русском
      Дар'я Апанащенко
      Дар'я Апанащенко / Жіночий футбол

      Оголошено ім’я переможниці в номінації краща футболістка чемпіонату України 2018 року.

      Загалом на це звання претендувало десять футболісток – Дар'я Апанащенко, Надія Куніна, Ольга Овдійчук (всі "Житлобуд-1 "), Вероніка Андрухів, Яна Калініна, Тетяна Полюхович (всі "Житлобуд-2"), Марія Ібрагімова ("Єдність-ШВСМ"), Юлія Стець ("Восход"), Аліне Де Фрейтас ("Львів-Янтарочка") та Марина Шайнюк ("Ладомир").

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      Однак вся боротьба розгорнулася між Дар’єю Апанащенко та Ольгою Овдійчук. В підсумку, набравши 82 бали, переможцем у номінації стала Дар'я Апанащенко, яка лише на два пункти випередила свою одноклубницю Ольгу Овдійчук. Трійку лідерів доповнила ще одна представниця "Житлобуд-1", яка ще навесні виступала у складі чернігівської "Легенди-ШВСМ" – Надія Куніна.

      Відео голу Дар'ї Апанащенко у фіналі Кубка України

      Варто відзначити, що три попередні роки найкращою футболісткою українського чемпіонату визнавалася саме Ольга Овдійчук. А за п'ять попередніх років вона здобувала це звання чотири рази.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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