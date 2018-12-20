Названо найкращу футболістку чемпіонату України у 2018 році

Оголошено ім’я переможниці в номінації краща футболістка чемпіонату України 2018 року.

Загалом на це звання претендувало десять футболісток – Дар'я Апанащенко, Надія Куніна, Ольга Овдійчук (всі "Житлобуд-1 "), Вероніка Андрухів, Яна Калініна, Тетяна Полюхович (всі "Житлобуд-2"), Марія Ібрагімова ("Єдність-ШВСМ"), Юлія Стець ("Восход"), Аліне Де Фрейтас ("Львів-Янтарочка") та Марина Шайнюк ("Ладомир").

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Однак вся боротьба розгорнулася між Дар’єю Апанащенко та Ольгою Овдійчук. В підсумку, набравши 82 бали, переможцем у номінації стала Дар'я Апанащенко, яка лише на два пункти випередила свою одноклубницю Ольгу Овдійчук. Трійку лідерів доповнила ще одна представниця "Житлобуд-1", яка ще навесні виступала у складі чернігівської "Легенди-ШВСМ" – Надія Куніна.

Відео голу Дар'ї Апанащенко у фіналі Кубка України

Варто відзначити, що три попередні роки найкращою футболісткою українського чемпіонату визнавалася саме Ольга Овдійчук. А за п'ять попередніх років вона здобувала це звання чотири рази.