Названо найкрасивішу жінку за версією журналу People
Популярний американський журнал People випустив щорічний спецномер "Найкрасивіші". У 2018 році видання назвало найкрасивішою жінкою у світі 38-річну співачку Пінк.
Зірка разом зі своїми дітьми – 6-річною донькою Віллоу Сейдж та 1-річним сином Джеймсоном Муном – прикрасили обкладинку People.
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Пінк найкрасивіша за версією журналу People
В інтерв'ю виданню співачка розповіла, що одна з її найкращих якостей – відмінне почуття гумору. Також, на думку Пінк, це чудово, що люди стали оцінювати інших людей за те, ким вони є, а не як вони виглядають зовні.
"Мені подобається, що наше сприйняття краси суттєво змінилося. Красивим можна бути і зовні, і всередині, з різними відтінками та розмірами. Краса – вона в тому, якою ви її бачите для себе", – каже співачка.
Після того, як Пінк стала мамою, вона намагається бути більш прив'язаними одне до одного. Співачка вважає, що найголовніше – "це щоб ваші діти знали, що можуть на вас розраховувати, що ви завжди будеш там, де це необхідно".
Нагадаємо, раніше володарками звання найкрасивішої жінки за версією People ставали Джулія Робертс, Дженніфер Еністон, Сандра Буллок, Люпіта Ніонго, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Лопез та інші зірки.