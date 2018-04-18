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Названо найкрасивішу жінку за версією журналу People

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Пінк найкрасивіша за версією журналу People
Пінк найкрасивіша за версією журналу People

Популярний американський журнал People випустив щорічний спецномер "Найкрасивіші". У 2018 році видання назвало найкрасивішою жінкою у світі 38-річну співачку Пінк.

Зірка разом зі своїми дітьми – 6-річною донькою Віллоу Сейдж та 1-річним сином Джеймсоном Муном – прикрасили обкладинку People.

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Пінк найкрасивіша за версією журналу People

В інтерв'ю виданню співачка розповіла, що одна з її найкращих якостей – відмінне почуття гумору. Також, на думку Пінк, це чудово, що люди стали оцінювати інших людей за те, ким вони є, а не як вони виглядають зовні.

"Мені подобається, що наше сприйняття краси суттєво змінилося. Красивим можна бути і зовні, і всередині, з різними відтінками та розмірами. Краса – вона в тому, якою ви її бачите для себе", – каже співачка.

Після того, як Пінк стала мамою, вона намагається бути більш прив'язаними одне до одного. Співачка вважає, що найголовніше – "це щоб ваші діти знали, що можуть на вас розраховувати, що ви завжди будеш там, де це необхідно".

Допис, поширений P!NK (@pink)

Нагадаємо, раніше володарками звання найкрасивішої жінки за версією People ставали Джулія Робертс, Дженніфер Еністон, Сандра Буллок, Люпіта Ніонго, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Лопез та інші зірки.

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика
Джерело: 24 Канал
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