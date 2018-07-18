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Названо найпопулярніші та екзотичні імена, якими кияни називають немовлят у 2018 році

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Імена, якими кияни називали новонароджених у 2018 році
Імена, якими кияни називали новонароджених у 2018 році / Фото з відкритих джерел

У Києві назвали найпопулярніші та доволі рідкісні чоловічі і жіночі імена, яким батьки називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2018 року.

Про це розповів начальник Головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко, передає прес-служба органу.

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Так, за інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану, найпопулярнішими жіночими іменами у цьому півріччі стали – Софія, Злата, Марія, Мілана, а для хлопчиків – Максим, Артем, Олександр та Дмитро.

Водночас, серед незвичних імен, які обрали батьки для своїх немовлят, – Іріс, Агая, Фаїна, Ляля, Ясновєда, Златояра для дівчаток, та Азарій, Марсель, Златозар, Сварг, Кипріан, Закарія для хлопчиків.

Куценко додав, що за останні 6 місяців 2018 року у Києві видали 17057 свідоцтв про народження, зокрема, прямо у пологовому відділенні батьки отримали 8212 документів.

Також, чиновник розповів, що за перше півріччя 2018 у столиці народилося 8869 хлопчиків, та 8188 дівчаток.

Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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