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      Названо найпопулярніший модний бренд 2018 року

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      Показ Off-White
      Показ Off-White / Фото з відкритих джерел

      До кінця 2018 року залишилось більше двох місяців, а експерти відомих компаній вже почали складати перші підсумки року. Аналітичний ресурс про моду The Lyst назвав бренд, який здобув найбільшу популярність у фешн-індустрії цього року.

      Про це повідомляють на сайті компанії.

      Відтак, найбільш затребуваною і революційною модною маркою 2018 року став Off-White креативного директора Вірджіла Абло. Друге і третє місце між собою відповідно розділили Gucci і Balenciaga.

      Читайте також: Белла Хадід і Кендалл Дженнер на показі Off-White: ефектний вихід моделей

      Для визначення найкращих брендів експерти враховували кількість бестселерів, випущених модними будинками, а також ціни акцій і масштабування. Що цікаво, четверте місце посів модний спортивний бренд Nike, але тут теж не обійшлося без впливу Вірджіла Абло, адже він цього року активно співпрацював з маркою та випускав колекції зі спільними логотипами.

       

      В десятку інших найпопулярніших брендів 2018 року увійшли Prada, Versace, Yeezy, Vetements, Fendi і Valentino.

      Що відомо про бренд Off-White?Італійський бренд одягу було створено ще у 2012 році в Мілані відомим американським дизайнером Вірджілом Абло. Бренд Off-White спеціалізується на створенні вуличного одягу з сезонною періодичністю, а також часто випускає модні колаборації з іншими брендами. З роками модний лейбл досягав все більшої популярності, одягаючи найкращих зірок світового шоу-бізнесу.

      Сьогодні ж речі Off-White приміряються такі знаменитості як Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер, Тревіс Скотт, Ріанна, Бейонсе, Jay-Z, Каньє Вест, Кім Кардашян, Дрейк, Джастін Бібер, A $ AP Rocky та багато інших.

      Теги: LifeStyle Мода Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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