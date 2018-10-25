Названо найпопулярніший модний бренд 2018 року

До кінця 2018 року залишилось більше двох місяців, а експерти відомих компаній вже почали складати перші підсумки року. Аналітичний ресурс про моду The Lyst назвав бренд, який здобув найбільшу популярність у фешн-індустрії цього року.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Відтак, найбільш затребуваною і революційною модною маркою 2018 року став Off-White креативного директора Вірджіла Абло. Друге і третє місце між собою відповідно розділили Gucci і Balenciaga.

Читайте також: Белла Хадід і Кендалл Дженнер на показі Off-White: ефектний вихід моделей

Для визначення найкращих брендів експерти враховували кількість бестселерів, випущених модними будинками, а також ціни акцій і масштабування. Що цікаво, четверте місце посів модний спортивний бренд Nike, але тут теж не обійшлося без впливу Вірджіла Абло, адже він цього року активно співпрацював з маркою та випускав колекції зі спільними логотипами.

В десятку інших найпопулярніших брендів 2018 року увійшли Prada, Versace, Yeezy, Vetements, Fendi і Valentino.

Що відомо про бренд Off-White?Італійський бренд одягу було створено ще у 2012 році в Мілані відомим американським дизайнером Вірджілом Абло. Бренд Off-White спеціалізується на створенні вуличного одягу з сезонною періодичністю, а також часто випускає модні колаборації з іншими брендами. З роками модний лейбл досягав все більшої популярності, одягаючи найкращих зірок світового шоу-бізнесу.



Сьогодні ж речі Off-White приміряються такі знаменитості як Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер, Тревіс Скотт, Ріанна, Бейонсе, Jay-Z, Каньє Вест, Кім Кардашян, Дрейк, Джастін Бібер, A $ AP Rocky та багато інших.