Названо найпопулярнішу сумку в Instagram
Фахівці з Британії визначили найпопулярнішу в Instagram сумку на основі хештегів. Так, найбільше знімків користувачі опублікували з класичною сумкою Birkin французького модного дому Hermes.
Як повідомляє Mirror, загалом в соцмережі виявилося понад чотирьох мільйонів публікацій з сумкою Birkin від Hermes.
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Вікторія Бекхем з сумкою Birkin
Другу позицію зайняла сумка Balenciaga City Bag. З цим аксесуаром більш 477 тисяч публікацій.
Третя за популярністю сумка – Fendi Peekaboo Satchel. З нею 422 тисячі публікацій.
Також експерти назвали найбільш інстаграмні туфлі та аксесуари. Найчастіше користувачок викладали фото в туфлях Rockstud італійського люксового бренду Valentino (близько 12 тисяч публікацій).
А найпопулярніший в Instagram бренд сонячних окулярів – Ray Ban. Цю компанію на фотографіях відзначили майже 190 тисяч разів.