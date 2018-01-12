Названо найпривабливіші туристичні напрямки 2018 року

Експерти популярного порталу про подорожі TripAdvisor традиційно склали щорічний рейтинг найпривабливіших країн для туристів.

Про це повідомляють на сайті TripAdvisor, передає The Daily Mail.

Експерти аналізують кількість правдивих і позитивних відгуків відвідувачів сайту та відповідно до них складають власний рейтинг. Цього року лідером рейтингу став острів Ісіґакі, розташований на півдні Японії. Редактори сайту відзначили, що саме про це місце з'являється все більше позитивних відгуків.

Читайте також: ТОП-10 найкращих парків розваг в світі

"Острів Ісіґакі вабить білосніжним піском та ідеально блакитною водою. А ще тут варто прокататися на човні з прозорим дном і помилуватися кораловими рифами та екзотичними підводними мешканцями", – зазначено на сайті.

Рейтинг найпривабливіших туристичних напрямків 2018 року:

2. Капаа, Гаваї;

3. Найробі, Кенія;

4. Галіфакс, Канада;

5. Гданськ, Польща;

6. Сан-Хосе, Коста-Ріка;

7. Рига, Латвія;

8. Ровінь, Хорватія;

9. Нерха, Іспанія;

10. Касабланка, Марокко.