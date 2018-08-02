Названо небезпеку вживання алкоголю після народження дитини

Вживання алкоголю жінками під час грудного вигодовування може призвести до серйозних порушень розвитку мозку у дітей.

Про це заявили австралійські вчені університету Маккуорі у Сіднеї, повідомляє MedicalXpress.

Дослідження тривало понад 10 років, у якому взяли участь понад 5 тисяч дітей та їх матері. Науковці питали жінок чи пили вони алкоголь під час годування грудьми і у яких кількостях. Розумовий розвиток дітей оцінювався кожні два роки.

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В результаті з'ясувалось, що рівень вживання спиртного під час годування спричинив погіршення навичок мислення у дітей дошкільного віку у віці 6-7 років.

Вживання алкоголю під час грудного вигодовування негативно впливає на розвиток малюків

На думку фахівців, алкоголь може змінити склад грудного молока, викликаючи дефіцит вітамінів у ранньому віці. Окрім того, етиловий спирт може безпосередньо ушкоджувати клітини мозку або впливати на цикл сну і неспання у малюків.

Відтак, вчені наголошують і рекомендують жінкам, які годують грудним молоком немовлят, утриматися від вживання алкоголю та куріння сигарет.

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