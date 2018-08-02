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Названо небезпеку вживання алкоголю після народження дитини

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Названо небезпеку вживання алкоголю після народження дитини
Названо небезпеку вживання алкоголю після народження дитини / unsplash.com

Вживання алкоголю жінками під час грудного вигодовування може призвести до серйозних порушень розвитку мозку у дітей.

Про це заявили австралійські вчені університету Маккуорі у Сіднеї, повідомляє MedicalXpress.

Дослідження тривало понад 10 років, у якому взяли участь понад 5 тисяч дітей та їх матері. Науковці питали жінок чи пили вони алкоголь під час годування грудьми і у яких кількостях. Розумовий розвиток дітей оцінювався кожні два роки.

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В результаті з'ясувалось, що рівень вживання спиртного під час годування спричинив погіршення навичок мислення у дітей дошкільного віку у віці 6-7 років.

Вживання алкоголю під час грудного вигодовування негативно впливає на розвиток малюків

Вживання алкоголю під час грудного вигодовування негативно впливає на розвиток малюків

На думку фахівців, алкоголь може змінити склад грудного молока, викликаючи дефіцит вітамінів у ранньому віці. Окрім того, етиловий спирт може безпосередньо ушкоджувати клітини мозку або впливати на цикл сну і неспання у малюків.

Відтак, вчені наголошують і рекомендують жінкам, які годують грудним молоком немовлят, утриматися від вживання алкоголю та куріння сигарет.

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Теги: Медицина Здоров'я Алкоголь Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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