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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Названо несподіваний вплив алкоголю на хвороби серця

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Названо несподіваний вплив алкоголю на хвороби серця
Названо несподіваний вплив алкоголю на хвороби серця / unsplash.com

Люди, які вживають алкоголь у помірних кількостях, рідше страждають від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто ніколи не пив.

До такого висновку дійшли вчені Університетського коледжу Лондона і Кембріджського університету, йдеться у науковій роботі на EurekAlert!.

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Вони провели дослідження, у якому взяли понад 35 тисяч осіб. Під час дослідження було оцінено рівень вживання алкоголю. При цьому, проміжні дози в тиждень для чоловіків вважалися як 168 грамів етанолу і 112 грамів етанолу – для жінок.

Протягом всього періоду спостережень було зареєстровано 4,9% від усіх добровольців, яких спіткала коронарна хвороба серця – з понад 1700 осіб померли 325.

Найчастіше від серцево-судинних захворювань страждали ті, хто перестав пити –  6,1%. Менше від серцево-судинних захворювань постраждали ті, хто вживав алкоголь у помірних кількостях.

Захворюваність склала 3,8%, а смертність – 0,6%. Що цікаво, значна різниця спостерігалася лише у жінок старше 55 років. Підвищення ймовірності хвороби може пояснюватися змінами у способі життя, які тягнуть за собою додаткові ризики.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Алкоголь Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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