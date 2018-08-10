Названо нову небезпеку використання смартфонів

Окрім серйозних порушень сну, блакитне світло від екрану мобільного телефона може спровокувати навіть втрату зору.

Про це повідомили учені Університету Толедо у США, передає "РИА Новости".

Вони з'ясували, що блакитне світло призводить до формування в організмі токсичної хімічної речовини – відбувається утворення скрученої форми ретіналу – похідного вітаміну А.

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Світло від смартфона порушує режим сну

Науковці стверджують, що нездатність організму самостійно впоратися з цією токсичною речовиною призводить до того, що у мембрані клітин порушуються функції фосфоліпідів, тобто підвищується рівень кальцію, після чого клітини змінюють форму і гинуть.

Наслідком цього процесу стає дегенерація жовтої плями, яка погіршує гостроту зору і поступово призводить до сліпоти.

Блакитне світло від телефону може спровокувати сліпоту

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