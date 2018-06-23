Названо популярні продукти, від яких з'являється алергія

Алергія не завжди може давати про себе знати у ранньому дитинстві. Подеколи вона заявляє про себе і у дорослому віці. А однією з причин її розвитку стає зловживання високоалергенними продуктами.

Ресурс MEDOBOZ склав список найбільш високоаллергенних продуктів, знати про які слід кожному.

Читайте також: Топ-6 продуктів, які борються з онкозахворюваннями

Сюди, перш за все, входять зернові продукти, які містять клейковину, а саме пшениця, жито, ячмінь, овес. Щоправда, винятком є: глюкозні сиропи на основі пшениці, включно з декстрозою; мальтодекстрини на основі пшениці; сиропи глюкози на основі ячменю; злаки, що використовуються для приготування спиртових дистилятів, включно з етиловим спиртом.

Крім того, небезпечними є ракоподібні – зокрема, краби, креветки тощо, а також яйця та продукти з яєць: креми для тортів, майонез та інші.

Варто остерігатися і риби та рибних продуктів, за винятком риб'ячого жиру та рибного желатину.

Також високоалергенним є арахіс і продукти з нього. Можна відзначити соєві боби та продукти з них, за винятком повністю очищеного соєвого масла та жиру; натуральних змішаних токоферолів (E306), природних D-альфа-токоферолів, природних D-альфа-токоферолацетат і природних сукцинат D-альфа-токоферолів на основі сої; соєвого рослинного масла, фітостеринів і ефірів фитостеринів; рослинного ефіру, отриманого зі стеринів рослинного масла сої.

Водночас спичиняють алергію молоко та молочні продукти (в тому числі лактоза), за винятком лактіту; селера та продукти з неї, гірчиця та продукти, що її містять; кунжут і похідні продукти, а також молюски та вироби з них.

Нагадаємо, полуниця також може викликати алергію, навіть попри те, що вона містить антиканцерогенні, антиоксидантні та протизапальні властивості.