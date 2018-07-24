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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Названо претендентів на звання найкращого тренера світу: імена

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Дідьє Дешам
Дідьє Дешам

FIFA назвала 11 претендентів на звання найкращого тренера року.

Серед претендентів – тренери усіх збірних, які виступали у півфіналах Чемпіонату світу, а також збірної Росії. Також у переліку Юрген Клопп та Зінедін Зідан, які вивели свої клуби – "Ліверпуль" та "Реал" відповідно, у фінал Ліги Чемпіонів.

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Ще чотири тренери – це Массіміліано Аллегрі, Хосеп Гвардіола, Дієго Сімеоне та Ернесто Вальверде

Повний перелік тренерів:

Массіміліано Аллегрі (Ювентус)
Ернесто Вальверде (Барселона)
Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
Златко Даліч (збірна Хорватії)
Дідье Дешам (збірна Франції)
Зінедін Зідан (Реал)
Юрген Клопп (Ліверпуль)
Роберто Мартінес (збірна Бельгії)
Дієго Сімеоне (Атлетіко)
Гарет Саутгейт (збірна Англії)
Станіслав Черчесов (збірна Росії)

Варто зауважити, що до уваги будуть братися лише показники з 3 липня 2017 року до 15 липня 2018 року.

Теги: ФІФА Новини спорту Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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