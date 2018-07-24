Названо претендентів на звання найкращого тренера світу: імена

FIFA назвала 11 претендентів на звання найкращого тренера року.

Серед претендентів – тренери усіх збірних, які виступали у півфіналах Чемпіонату світу, а також збірної Росії. Також у переліку Юрген Клопп та Зінедін Зідан, які вивели свої клуби – "Ліверпуль" та "Реал" відповідно, у фінал Ліги Чемпіонів.

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Ще чотири тренери – це Массіміліано Аллегрі, Хосеп Гвардіола, Дієго Сімеоне та Ернесто Вальверде

Повний перелік тренерів:

Массіміліано Аллегрі (Ювентус)

Ернесто Вальверде (Барселона)

Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

Златко Даліч (збірна Хорватії)

Дідье Дешам (збірна Франції)

Зінедін Зідан (Реал)

Юрген Клопп (Ліверпуль)

Роберто Мартінес (збірна Бельгії)

Дієго Сімеоне (Атлетіко)

Гарет Саутгейт (збірна Англії)

Станіслав Черчесов (збірна Росії)

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) 24 липня 2018 р.

Варто зауважити, що до уваги будуть братися лише показники з 3 липня 2017 року до 15 липня 2018 року.