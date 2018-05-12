Названо продукт, який врятує від харчових отруєнь

Імбирне печиво та інші страви з імбирем можуть попередити дитячі харчові отруєння.

Про це заявили італійські науковці, передає "Країна здоров'я".

Діти, які страждають від харчових отруєнь, повинні вживати імбир, адже цей продукт допомагає зменшити вираженість таких симптомів як блювота і нудота.

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Дослідження показало, що імбир можна використовувати для лікування гострого гастроентериту (важкий різновид харчового отруєння, який викликає сильну блювоту у більшості дітей).

Пероральний прийом імбиру при гострому гастроентериті є безпечним, добре переноситься дітьми і є ефективним для зниження тривалості і тяжкості блювоти.

Спеція скорочує кількість клітин, що викликають неприємні симптоми у дітей, позитивно впливаючи на мозок і кишечник.

Медики додають, що імбирне печиво, можливо, не містять достатньої кількості цього продукту, який має лікувальний ефект. Але воно також буде корисним для дітей.

Окрім того, білий імбир досить ефективно бореться з токсикозом у вагітних.