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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Названо продукти, які підвищують рівень холестерину

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Продукти, які підвищують рівень холестерину у крові
Продукти, які підвищують рівень холестерину у крові / unsplash.com

Високий рівень холестерину у крові може спровокувати діабет та захворювання серця і судин. І щоб зменшити ризик розвитку хвороб, варто обмежити вживання деяких продуктів.

Одним з таких продуктів є ікра – червона і чорна ікра, передає Сosmo.

Також медики рекомендують не зловживати хлібними виробами та солодощами, оскільки до них майже завжди додають маргарин, у якому є трансжири.

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М'ясо, сало і креветки містять насичені жири, які також суттєво провокують підвищення холестерину у крові. Краще вживати дієтичні кролятину, та м'ясо індика без шкіри.

У вершковому маслі теж є багато насичених жирів. Тож молочні продукти, зокрема, жирні сметану, сир та масло краще обмежити.

Якщо у вас підвищений холестерин, варто також відмовитись від жирних супів і бульйонів. Надавайте перевагу легким рибним та овочевим супам без м'яса.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Медицина Діабет
Джерело: 24 Канал
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