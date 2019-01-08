Названо склад збірної України на етап Кубка світу в Оберхофі

Вже у четвер, 10-го січня, стартує черговий етап Кубка світу – у німецькому Оберхофі. Зважаючи на розширену програму етапу, тренери чоловічої та жіночої збірної вирішили використати розширений склад, взявши по одному запасному біатлоністу.

Читайте також: Російський біатлоніст Жирний виступає у формі збірної України Відтак, Україну на етапі в Оберхофі будуть представляти Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко у чоловіків. Жіночий склад: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.