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      Названо склад збірної України на етап Кубка світу в Оберхофі

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      Українські біатлоністи
      Українські біатлоністи / biathlon.com.ua

      Вже у четвер, 10-го січня, стартує черговий етап Кубка світу – у німецькому Оберхофі. Зважаючи на розширену програму етапу, тренери чоловічої та жіночої збірної вирішили використати розширений склад, взявши по одному запасному біатлоністу.

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      Відтак, Україну на етапі в Оберхофі будуть представляти Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко у чоловіків. Жіночий склад: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

      Теги: Спорт Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Тищенко Олена Підгрушна Юлія Джима Віта Семеренко Валентина Семеренко Анастасія Меркушина Новини біатлону Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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