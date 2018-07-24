Названо топ-5 найсильніших природних антибіотиків

Природа завжди дбає про людину, створивши натуральні аналоги аптечних засобів, які здатні захистити організм від інфекцій, вірусів, бактерій і грибків.

До 5 найсильніших природних антибіотиків входить лохина, передає 24apteka.

Її властивості схожі до дії аспірину. Вона містить багато вітамінів і мікроелементів, а особливо корисною буде при інфекціях сечостатевої системи, при застуді, запаленні легенів. Також лохина має знеболювальну дію.

Читайте також: Вчені назвали небезпеку ароматизованих свічок

Ягоду вживають у свіжому вигляді, або у вигляді приготованого напою. Протипоказання: не можна вживати ягоду людям, які мають захворювання жовчного міхура.

Брусниця є рекордсменом за вмістом антиоксидантів та вітамінів А і С. Її бензойна кислота паралізує хвороботворні бактерії, не даючи їм розмножуватися. Окрім того, листя ягоди має протизапальний ефект. Протипоказання: виразка шлунка, внутрішні кровотечі.

Часник – один з найпотужніших природних антибіотиків. Він володіє протигрибковими, антибактеріальними та противірусними властивостями. Також цей овоч добре розріджує кров, знижує тиск і є відмінною профілактикою проти глистів. Протипоказання: захворювання травної системи, нирок, вагітність.

Мед має багато антиоксидантів, ранозагоювальні та протизапальні властивості. Ним лікують кашель, безсоння, а ще він має знеболювальну дію та покращує обмін речовин. Протипоказання: цукровий діабет та схильність до алергії.

Кориця володіє антибактеріальними і протигрибковими властивостями, вона знижує рівень цукру в крові та допомагає зупинити розповсюдження вірусів та інфекцій. А ще кориця покращує стан шлунково-кишкового тракту та виводить токсини з організму. Протипоказання: підвищена кислотність шлунка, вагітність.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.