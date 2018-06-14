Названо ймовірну причину смерті Станіслава Говорухіна

Відомий російський режисер Станіслав Говорухін помер на 83 році життя. Інформацію про його смерть підтвердили вранці 14 червня.

Як пишуть ЗМІ, деякий час Говорухін перебував у комі. Попередня причина смерті режисера – гостра серцева недостатність, йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash.

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Також повідомляється, що 13 червня режисера екстрено госпіталізували у вкрай важкому стані.

Прощання з Говорухіним відбудеться в суботу, 16 червня, в московському Храмі Христа Спасителя, його поховають на Новодівичому кладовищі.

Хто такий Станіслав Говорухін?Станіслав Говорухін був народним артистом Росії, сценаристом та режисером фільмів.



Його найвідоміший фільм "Місце зустрічі змінити не можна". Він також зняв такі стрічки, як "Десять негренят", "У пошуках капітана Гранта" і "Ворошиловський стрілок". З 1993 року був депутатом Держдуми.