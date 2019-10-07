Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции

Говорить правду. Называть вещи своими именами. Не допустить капитуляции под видом мирного урегулирования. Сегодня украинская патриотическая повестка сводится именно к этому.

Активная часть общества, встревоженная действиями Банковой, требует предельной ясности и честности. Но на протяжении пяти лет эта же часть общества мирилась с двоемыслием. Мирилась с тем, что формальное описание войны на Востоке не совпадает с ее восприятием.

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Вооруженный конфликт на Донбассе с самого начала описывался как война за территориальную целостность Украины. Война, заставляющая вспомнить Абхазию, Нагорный Карабах или Северный Кипр. Но в патриотических кругах тот же конфликт видится войной за независимость. Классической национально-освободительной войной в духе Джорджа Вашингтона или Симона Боливара. И это подразумевает абсолютно другую внутреннюю логику.

Фактически в роли "сепаров" – сиречь борцов за отделение – выступают сами украинские патриоты, стремящиеся вырваться из-под имперской опеки и жить самостоятельно. Напротив, сторонники "ДНР" и "ЛНР" воспринимаются как лоялисты, сохраняющие верность метрополии. Вроде той части американских колонистов, которая во время войны за независимость поддерживала британскую корону.

Официальной целью АТО и ООС было и остается возвращение отторгнутых регионов, Донецка и Луганска, Горловки и Алчевска. Но в патриотической среде бои на Востоке воспринимались и продолжают восприниматься как оборона Киева, Харькова и Днепра. Как сдерживание имперских сил в ходе освободительной войны.

Если война ведется за территориальную целостность, то возврат Донбасса на особых условиях выглядит лучшим вариантом, нежели потеря Донбасса. Но если война ведется за отделение от метрополии, это все меняет. В патриотическом представлении лучше пожертвовать лоялистскими регионами, чем терпеть лоялистов в независимой стране. И в душе значительная часть клеймящих "формулу Штайнмайера" уже давно смирилась с утратой Донбасса – хотя лишь немногие решаются озвучить это вслух.

Проблема в том, что патриотическое видение происходящего нереально переложить на язык дипломатии и международного права. С международно-правовой точки зрения Украина не может сражаться за отделение от империи – поскольку таковое уже состоялось 28 лет назад. И официально Москва не посягает на существование отдельного украинского государства. Можно сколько угодно считать, что до 2014 года наша независимость оставалась имитационной, и что Украину в Кремле видят послушной Малороссией, но формализации все это не поддается.

А потому у Киева нет другого выбора, кроме как использовать риторику войны за территориальную целостность. Обрекая страну и общество на дальнейшие упражнения в двоемыслии. Теоретически Украина будет стремиться к реинтеграции захваченного Донбасса – а фактически перспектива реинтеграции будет не на шутку пугать пылких патриотов. В теории выполнение Минских соглашений может показаться допустимым компромиссом – а на практике его воспримут как унизительную капитуляцию. И это не плата за ошибки Петра Порошенко или Владимира Зеленского. Это плата за невозможность называть вещи своими именами.

Михаил Дубинянский специально для 24 канала

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