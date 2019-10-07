14:42
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Михайло Дубинянський
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
      Михайло Дубинянський

      Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции

      273
      Что такое капитуляция – почему патриотов бесит призрак капитуляции
      Украинцы вышли на вече "против капитуляции" / 24 канал

      Говорить правду. Называть вещи своими именами. Не допустить капитуляции под видом мирного урегулирования. Сегодня украинская патриотическая повестка сводится именно к этому.

      Активная часть общества, встревоженная действиями Банковой, требует предельной ясности и честности. Но на протяжении пяти лет эта же часть общества мирилась с двоемыслием. Мирилась с тем, что формальное описание войны на Востоке не совпадает с ее восприятием.

      К теме: Протесты в Киеве: на Майдан вышли 10 тысяч человек

      Вооруженный конфликт на Донбассе с самого начала описывался как война за территориальную целостность Украины. Война, заставляющая вспомнить Абхазию, Нагорный Карабах или Северный Кипр. Но в патриотических кругах тот же конфликт видится войной за независимость. Классической национально-освободительной войной в духе Джорджа Вашингтона или Симона Боливара. И это подразумевает абсолютно другую внутреннюю логику.

      Фактически в роли "сепаров" – сиречь борцов за отделение – выступают сами украинские патриоты, стремящиеся вырваться из-под имперской опеки и жить самостоятельно. Напротив, сторонники "ДНР" и "ЛНР" воспринимаются как лоялисты, сохраняющие верность метрополии. Вроде той части американских колонистов, которая во время войны за независимость поддерживала британскую корону.

      Официальной целью АТО и ООС было и остается возвращение отторгнутых регионов, Донецка и Луганска, Горловки и Алчевска. Но в патриотической среде бои на Востоке воспринимались и продолжают восприниматься как оборона Киева, Харькова и Днепра. Как сдерживание имперских сил в ходе освободительной войны.

      Если война ведется за территориальную целостность, то возврат Донбасса на особых условиях выглядит лучшим вариантом, нежели потеря Донбасса. Но если война ведется за отделение от метрополии, это все меняет. В патриотическом представлении лучше пожертвовать лоялистскими регионами, чем терпеть лоялистов в независимой стране. И в душе значительная часть клеймящих "формулу Штайнмайера" уже давно смирилась с утратой Донбасса – хотя лишь немногие решаются озвучить это вслух.

      Проблема в том, что патриотическое видение происходящего нереально переложить на язык дипломатии и международного права. С международно-правовой точки зрения Украина не может сражаться за отделение от империи – поскольку таковое уже состоялось 28 лет назад. И официально Москва не посягает на существование отдельного украинского государства. Можно сколько угодно считать, что до 2014 года наша независимость оставалась имитационной, и что Украину в Кремле видят послушной Малороссией, но формализации все это не поддается.

      А потому у Киева нет другого выбора, кроме как использовать риторику войны за территориальную целостность. Обрекая страну и общество на дальнейшие упражнения в двоемыслии. Теоретически Украина будет стремиться к реинтеграции захваченного Донбасса – а фактически перспектива реинтеграции будет не на шутку пугать пылких патриотов. В теории выполнение Минских соглашений может показаться допустимым компромиссом – а на практике его воспримут как унизительную капитуляцию. И это не плата за ошибки Петра Порошенко или Владимира Зеленского. Это плата за невозможность называть вещи своими именами.

      Михаил Дубинянский специально для 24 канала

      Важно: Пристайко: Разведение сил на Донбассе сорвалось

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      27840
      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Новини Києва Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции
      сьогодні , 14:30 Назвать вещи своими именами: почему патриотов бесит призрак капитуляции
      Михайло Дубинянський 267
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:30 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 2522
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сьогодні , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 154
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 3548
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 7044
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук