NBA: "Бостон" розгромив "Клівленд" у першому матчі фіналу Східної конференції

Перша гра фіналу Східної конференції між "Бостон Селтік" (Boston Celtics) та "Клівленд Кавальєрс" (Cleveland Cavaliers) відбулася у Бостоні. Тут місцева команда настільки вдало провела гру проти суперника, що лідер "Клівленда" Леброн Джеймс у четвертій чверті участь уже не приймав. А його команда зазнала принизливої поразки.

Навряд чи гості очікували, що за стартові 12 хвилин гри вони "горітимуть" +18. Початок матчу команди показали рівну гру, однак згодом "Бостону" вдався неймовірний ривок +14 (з рахунку 7:7 до 21:7), а по ходу чверті і збільшення переваги до +21. Сирена зафіксувала 36:18 перед першою перервою.

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Друга чверть теж не принесла нічого доброго для "Клівленда". Команді так і не вдалося хоча б скоротити відставання, тож на велику перерву вони пішли за рахунку 61:35.

Причиною такого провалу гостей можна вважати те, що їх лідера – Леброна Джеймса, повністю закрили у грі. 5 влучань з гри зі 16 спроб, жодного трьохочкового при 5 кидках і 7 втрати за 36 хвилин гри – не те, що очікується від такого гравця. Тож коли після третьої чверті рахунок став 78:64, Джеймс за перебігом подій на паркеті додивлявся з лави запасних.

У четвертій чверті "Бостон" лише збільшив свою перевагу, привізши супернику у підсумку +25 – 108:83.

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Одразу троє гравців у складі переможця набрали понад 20 очок – Джейлен Браун (23 очки + 8 підбирань), Маркус Морріс (21 очко + 10 підбирань) та Ел Хорфорд (10 очок та 6 передач). У "Клівленда" ж найкращим став Кевін Лав – 17 очок і 8 підборів.

Бостон – Клівленд 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19)

Рахунок у серії 1:0

Наступна гра між суперниками відбудеться у середу, 15 травня (ніч 16 травня в Україні).

Відео найкращих моментів матчу "Бостон" – "Клівленд"