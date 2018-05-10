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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

NBA: "Бостон" вийшов фінал Західної конференції, де зіграє з "Клівлендом"

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"Бостон" обіграв "Філадельфію" та вийшов у фінал Східної конференції

У NBA визначилися всі фіналісти конференцій. На Сході "Клівленд", який заздалегідь обіграв "Торонто", отримав у суперники "Бостон", який за п’ять матчів зумів обіграти "Філадельфію".

П'ятий матч серії у Бостоні виявився доволі напруженим. Адже перед "Філадельфією" стояло завдання "Win or GO HOME" – перемога заради продовження боротьби. І боротьба на паркеті була.

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Перша чверть закінчилася за незначної переваги "Бостона" 25:24. Однак вже на велику перерву команди пішли за +9 для господарів, хоча незадовго до цього був нічийних рахунок 48:48. За час, що залишався до сирени, "Бостон" набрав 13 очок, у той час як "76-ті" – лише чотири.

Радіти фани "Бостона" могли починати вже у третій чверті, коли різниця зросла до +12, однак згодом щось пішло не так. За рахунку 78:67 гості перехопили ініціативу і почали скорочувати відставання. Очко за очком, і перед останньою чвертю рахунок став 83:82.

Все вирішилося за останні 12 хвилин гри, які нагадували шалені гойдалки. Команди не давали одна одній піти у відрив (максимум +6 у "Бостона"), і двічі за цю чверть "Філадельфія" була попереду у рахунку. За 1:11 хвилин гості вели +2, однак Редік промазав трьохочковий кидок. Згодом він все таки закине з-за дуги, однак до цього часу за "Бостон" закинуть Смарт, Тейтум в все той же Смарт зі штрафного.

Відтак у фінал виходить "Бостон", де зіграє з "Клівлендом".

Бостон – Філадельфія 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30)

Рахунок серії 4:1

Варто зазанчити, що "Клівленд" повторює свій минулорічний похід у плей-офф, коли в першому колі обіграв "Індіану", згодом "Торонто", а у фіналі Східної конференції – "Бостон". В фіналі команді Леброна Джейма протистояв "Голден Стейт", який зараз гратиме у фіналі Західної конференції проти "Х’юстона".

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Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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