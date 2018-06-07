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НБА: "Голден Стейт" обіграв "Клівленд" на виїзді у третьому матчі фіналу

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"Клівленд" програв третій матч фіналу НБА
"Клівленд" програв третій матч фіналу НБА

Після двох матчів у Окленді фінальна серія НБА перебрався до Клівленда. Тамтешнім "Кавальєрс" будь-що треба було перемагати на домашньому паркеті після двох поразок на виїзді.

"Клівленд" активно почав гру, набираючи очки. Ще у першому періоді різниця досягла двохзначного результату. Найкращим моментом першої 12-хвилинки став двохочковий від Леброна Джеймса, коли він обіграв суперника, кинув м'яч у щиток, а потім його ж загнав у кільце данком. Однак на перерву команди пішли за мінімальної переваги "Кавальєрс" 29:28. Сприяв цьому трьхочковий від Джефа Гріна.

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Друга чверть теж пройшла за переваги "Клівленда". Та "Голден Стейт" намагався не надто далеко відпускати суперника. На останніх секундах перед сиреною на перерву Кевін Дюрант з-за дуги закинув трьохочковий. Забігаючи наперед, саме "35" номер "ГСВ" стане героєм цього матчу.

Самі ж "Ворріорс" традиційно для себе "прокинуться" вже після перерви. Команда додасть у командній швидкості, і вже невдовзі вийдуть вперед. Хоча перевага команди буде незначною – в одну результативну атаку. Відтак інтрига у матчі лише загострилася. Ітривала до останньої хвилини матчу. Та вирішальним у цій грі став трьохочковий від Дюранта за 50 секунд до закінчення поєдинку. Рахунок тоді був 100:103, і "ГСВ" вдалося вийти вперед на +6.

Після цього Леброн Джеймс ще намагався перевести гру хоча б в овертайм. Але на його результативну атаку своїм двохочковим відповів Дреймонд Грін. А після того Джей Ар Сміт не влучив трьохочковий.

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Відео найкращих моментів матчу "Клівленд" – "Голден Стейт" 

Леброн Джеймс у цьому матчі оформив тріпл-дабл – 33 очки, 11 передач та 10 підбирань. Це його четвертий тріпл-дабл у цьогорічному розіграші плей-оф і 10 загалом у фінальних серіях. Однак і це не допомогло його команді здобути перемогу. На відміну від "Голден Стейт", де в Дюранта та Керрі є Томпсон, Грін, Ігоудала та інші, в Джеймса в "Клівленді" є лише Кевін Лав, який може підтримати його гру.

Найкращим же у матчі став Кевін Дюрант. Він набрав 43 очки, і здійснив 13 підбирань, реалізувавши шість з дев’яти трьохочкових.

Клівленд – Голден Стейт 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27)

Рахунок у серії 0:3

Наступна гру відбудеться 8 червня (ніч на 9 червня в Україні)

Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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