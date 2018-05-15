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NBA: "Голден Стейт" обіграв на виїзді "Х'юстон" у фіналі Західної конференції

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"Х'юстон" на власному майданчику програв "Голден Стейт" / Фото із соцмереж

Перший матч фіналу Західної конференції випало грати у Х'юстоні. Однак місцева команда нічого не змогла протиставити чинному чемпіону "Голден Стейт".

Все у грі було вирішено у другій половині матчу. На велику перерву команди пішли за рівного рахунку. Якщо першу чверть "Х'юстон" і виграв з різницею в одне очко 30:29, то цю незначну перевагу вдалося подолати до сирени 56:56. Хоча розпочали "Рокетс" доволі непогано, вже зі старту повівши 6:0, а згодом збільшивши свою перевагу до +9 (21:12 та 23:24). Але три влучні трьохочкові за закінчення першої чверті нівелювали цей відрив.

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Натомість у другій чверті вже гості вийшли вперед, і майже всю 12-хвилинку "Х'юстон" був у ролі наздоганяючого. У цій же іпостасі він залишився у третій чверті, так жодного разу не зумівши вийти вперед.

Як не намагався Джеймс Харден "витягнути" свою команду (41 очко у підсумку), протиставити щось Кевіну Дюранту (37 очок), Клею Томпсону (28 очок) та Стефену Каррі (18 очок) він та його команда нічого не зуміла.

Джеймс Харден набрав 41 очко за гру, але його команда поступилася "Голден Стейт"

У третій чверті "Ворріорс" вели у рахунку +13, і лише наприкінці "Рокетс" зуміли дещо скоротити відставання.

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Початок четвертої чверті дещо повернув інтригу на паркет, коли "Х'юстон" провів дві вдалі атаки та скоротив відставання до двох очок – 85:87, однак гості дуже швидко повернули гру під свій контроль – ривок у +9 і така ж перевага у середньому протягом усієї чверті. Фінальна сирена зафіксувала перемогу "Голден Стейт" 106:119.

Х'юстон – Голден Стейт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)
Рахунок у серії 0:1

Другий матч між цими командами відбудеться 16 травня (в ніч на 17 травня в Україні) на майданчику "Х'юстона".

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Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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